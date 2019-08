Hittisau trifft sich beim letzten „Firobod“

Trachtenverein Hittisau lädt zum Abschluss der Veranstaltungsreihe ein.

Hittisau. Zu einem beliebten Sommertreffpunkt in der Region zählt seit Jahren der „Firobod“ in Hittisau, der jede Woche von einem anderen Hittisauer Verein organisiert wurde. Unter dem Motto „Firobod Zit – war a schöne Zit“ lädt der Trachtenverein Hittisau am kommenden Mittwoch 28. August zum vorläufig letzten „Firobod“ auf den Schulhof ein.