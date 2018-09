Hittisau trifft sich beim „Feierabend“

Abwechslungsreiche Veranstaltungsreihe punktete im Sommer jede Woche mit neuen Ideen.

Hittisau. Zu einem beliebten Treffpunkt in der Region zählt der „Firobod“ in Hittisau, der jede Woche von einem anderen Hittisauer Verein organisiert wird. Unter dem Motto „Heurigen“ lud der Trachtenverein Hittisau zum Sommerausklang. Trotz leichten Regens waren wieder hunderte Besucher vor Ort. Der Trachtenverein Hittisau wurde 1926 gegründet und ist aktuell der zweitälteste Trachtenverein in Vorarlberg. Die Erhaltung und Pflege sowie das Tragen der Bregenzerwälder Tracht und natürlich der Volkstanz zählen laut Obmann Florian Eberle zu den hauptsächlichen Aufgaben des Vereins. Die Trachten- und Kindertrachtengruppe Hittisau begeistern bei Auftritten im gesamten deutschsprachigen Raum.