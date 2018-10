Hittisau nach Heimsieg nun Zweiter

Im Spitzenspiel der Runde konnte der KFZ Hagspiel FC Hittisau den FC Sulz mit 3:0 Toren besiegen und diesen damit in der Tabelle überholen.

Nach einem ersten Abtasten war es die Heimmannschaft, welche offensiv erstmals nach zwanzig Minuten gefährlich war. Doch der Gästetormann konnte nach einem Eckball zweimal in extremis klären und so sein Team vor einem Rückstand bewahren. Auch nach einer guten halben Stunde war es der Schlussmann der Sulner, welcher einen Gegentreffer mit einer Parade verhindern konnte. Knapp vor dem Seitenwechsel war es dann noch der Pfosten, welcher dem Führungstreffer der Martinovic-Elf im Weg stand. Da auch die Gäste bei ihren wenigen Offensivaktionen ohne Torerfolg blieben, ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Die zweite Spielhälfte begann dann mit einem Paukenchlag. Nach nur zwei Minuten zappelte das Leder endlich im Tor der Sulner und die Fans des KFZ Hagspiel FC Hittisau konnten über die nicht unverdiente Führung jubeln. Als nach einer guten Stunde der Treffer zum 2:0 fiel, war dies bereits so etwas wie eine Vorentscheidung, denn die Gäste konnten sich offensiv nur selten wirklich gefährlich in Szene setzen. In Minute 86 wurden mit dem dritten Treffer der Heimmannschaft alle Zweifel über den Sieger zerstreut und es konnte ein über die gesamte Spielzeit gesehen verdienter Erfolg gefeiert werden.

Auch unser 1b-Team konnte im Vorspiel mit einem 2:0 Erfolg über den SV Buch einen Sieg feiern.

Vorschau FC Götzis – KFZ Hagspiel FC Hittisau:

Schlag auf Schlag geht es derzeit für den KFZ Hagspiel FC Hittisau. Am Samstag, dem 20. Oktober 2018 um 16.00 Uhr treten wir auswärts beim FC Götzis an. Die Gastgeber liegen aktuell auf dem 4. Tabellenplatz der 1. Landesklasse und wollen versuchen, mit einem vollen Erfolg den Anschluss an die Top drei nicht zu verlieren. Für unser Team dagegen gilt es, mit einem weiteren „3er“ den Tabellenführer aus Hatlerdorf weiter unter Druck zu setzen und mit diesem auf Tuchfühlung zu bleiben. Auf die Zuschauer wartet sicherlich ein attraktives Spiel in Götzis.