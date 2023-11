Hittisau im Gugga-Fieber: Das war die 2. Bregenzerwälder Guggaparty

Die Guggamusig aus Hittisau veranstaltete am Samstag die 2. Bregenzerwälder Guggaparty im Ritter-von-Bergmann-Saal. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Gugga- und Faschingsbegeisterte Besucher an.

In Hittisau fand am Samstag, den 25. November 2023, die 2. Bregenzerwälder Guggaparty statt. Die Veranstaltung, die von den Hittisouer Alpa Kracher aus Hittisau organisiert wurde, zog eine große Anzahl von Besuchern an.