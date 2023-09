Hittisau ehrt seinen Mundartdichter

Vorderwälder Mundartdichter Othmar Mennel im Fokus des Festakts in Hittisau.

Hittisau. Rund 250 Besucherinnen und Besucher nahmen an dem Festakt zu Ehren von Othmar Mennel im Ritter-von-Bergmann-Saal in Hittisau teil. Der Vorderwälder Mundartdichter wäre heuer 100 Jahre alt geworden. Er hat sich als Dichter und Bewahrer der Vorderwälder Mundart verewigt.

Mit seinen Arbeiten hat „Schifflewirts Othmar“ den Vorderwälder Dialekt konserviert und an heutige und spätere Generationen weitergereicht. Viele Tätigkeiten aus dem Alltag, der bäuerlichen Arbeit, dem Kreislauf der Natur sind so in Wort und Schrift lebendig erhalten. „Gedichte und Prosatexte spiegeln seine Liebe zu Hittisau, zum Vorderwald und zu seinen Menschen, sowie sein Denken, Fühlen und Sehnen wider. Die vier Bücher von Othmar Mennel sind Standard-Werke der Vorderwälder Mundart. In besinnlichen, heiteren und kritischen Beiträgen werden Personen, Ereignisse aus der Region und darüber hinaus geschildert“, erläutert Michael Bartenstein in der Biografie von Othmar Mennel.