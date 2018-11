Hitler-Vergleich: Lehrerin bekämpfte Entlassung

Die erst im November 2013 unter Vertrag genommene Lehrerin wurde an der Vorarlberger Privatschule schon im Jänner 2014 entlassen.

In erster Instanz hatte in dem Arbeitsprozess am Landesgericht Feldkirch ein Senat unter dem Vorsitz von Richterin Susanne Fink festgestellt, dass sich die Lehrerin mehrmals ­herabwürdigend über die beklagte Schulleiterin geäußert habe. So habe die Lehrerin in der Schule in einer Teamsitzung gesagt, so jemanden wie die Schulleiterin habe es in der Geschichte schon einmal gegeben. Allen Lehrern sei klar gewesen, dass damit Adolf Hitler gemeint gewesen sei. Nach Ansicht der Arbeitsrichter hat die Lehrerin zudem zu einer Schülerin gesagt, die Schulleiterin sei ein Holzkopf.