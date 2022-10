Hit Salzburg vs Sturm, Rapid gegen Klagenfurt, Hartberg vs Tirol

Drei der sechs Spiele in der Ö-Bundesliga werden am Samstag angepfiffen.

Das Match im Ticker: Salzburg vs Sturm Graz

FC RB Salzburg – SK Sturm Graz Samstag, 22.10.2022, 17:00 Uhr, Red Bull Arena, SR Ebner

Der SK Sturm Graz gewann in der Bundesliga gegen den FC Salzburg zwei Spiele in Folge (beide allerdings daheim) – drei Duellsiege in Folge gelangen dem SK Sturm gegen Salzburg zuletzt im Jahr 2002.

Der FC Salzburg traf in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz in 15 Spielen in Folge (36 Tore insgesamt) – erstmals so lange in der BL-Geschichte.

Der SK Sturm Graz ist seit sieben BL-Spielen ungeschlagen (6S 1U) – unter Trainer Ilzer nur im August/September 2021 länger (damals 8 Spiele – 6S 2U). Weiters feierte der SK Sturm fünf Siege in Folge – wie zuletzt im Dezember 2020 (ebenfalls 5).

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 32 Heimspielen ungeschlagen (27S 5U). Die letzten beiden Heimspiele endeten aber jeweils mit einem Remis.

Beim SK Sturm Graz trugen sich in den ersten 12 Runden 16 verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein – ein neuer Rekord zu diesem Zeitpunkt einer Saison der ADMIRAL Bundesliga. Rekord zuvor waren 14 verschiedene Torschützen vom FK Austria Wien 1990/91, SK Rapid Wien 1988/89, First Vienna FC 1894 in der Saison 1987/88 und dem FC Wacker Innsbruck 1985/86 – jeweils exklusive Eigentore.

Das Match im Ticker: Rapid Wien - Klagenfurt

SK Rapid Wien – SK Austria Klagenfurt Samstag, 22.10.2022, 17:00 Uhr, Allianz Stadion, SR Muckenhammer

Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (3S 2U) – gegen kein anderes Team holte Rapid vergangene Saison so viele Punkte (8 Punkte; zwar 4 Siege gegen die WSG Tirol, 2 davon allerdings im Playoff).

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga die letzten drei Auswärtsspiele – erstmals. In der gesamten Vorsaison holten die Kärntner vier BL-Auswärtssiege.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte in der Bundesliga zwei der vier Tore gegen den SK Rapid Wien per Elfmeter – beide Male verwandelte Turgay Gemicibasi. In dieser BL-Saison erzielte Klagenfurt drei Elfmeter-Tore und Rapid kassierte vier – jeweils kein Team mehr.

Jonas Arweiler erzielte beim 1:3 gegen den LASK sein drittes Tor in der Bundesliga – alle drei nach der Halbzeitpause und als Joker. So viele Jokertore erzielten sonst nur Rapids Bernhard Zimmermann und Sturms Emanuel Emegha in dieser BL-Saison.

Zoran Barisic stand zuletzt am 15. Mai 2016 in der Bundesliga als Trainer an der Seitenlinie (3:1 bei der Admira). 2010/11 übernahm er den SK Rapid Wien erstmals als Interimstrainer – als direkter Nachfolger von Peter Pacult. Von 2013/14 bis 2015/16 führte er Rapid in drei Saisonen in Folge zum Vizemeistertitel – danach landete der SK Rapid Wien nur noch zweimal auf Platz 2.

Das Match im Ticker: Hartberg vs WSG Tirol

TSV Hartberg – WSG Tirol Samstag, 22.10.2022, 17:00 Uhr, Profertil Arena Hartberg, SR Spurny

Die WSG Tirol ist in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg seit fünf Spielen ungeschlagen (4S 1U). Eine längere derartige Serie gelang den Tirolern nur gegen den FC Admira – neun Spiele (3S 6U) von März 2020 bis Mai 2022.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga die vergangenen vier Spiele gegen den TSV Hartberg – das gelang den Tirolern gegen keinen anderen BL-Gegner. Insgesamt holte die WSG Tirol fünf BL-Siege gegen Hartberg – so viele wie sonst nur gegen den LASK.

Die WSG Tirol steht nach 12 Spielen bei 14 Punkten, bei zwei mehr als in der Vorsaison. Mehr waren es bei der WSG zum Vergleichszeitpunkt nur 2020/21 (damals 17) in einer Saison der Bundesliga.

Der TSV Hartberg kassierte 3,4 Gegentore weniger als zu erwarten waren (19 Gegentore / 22,4 xGA) – nur der SK Rapid Wien (-3,9) noch weniger in einer Saison der Bundesliga.