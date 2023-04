Hit Röthis gegen Lauterach, Rankweil vs Rotenberg im Ticker und Livestream

In Röthis und Rankweil werden um 17.30 Uhr zwei Nachtragsspiele in der VN.at Eliteliga angepfiffen.

Das Topspiel in der VN.at Eliteliga zwischen Lauterach und Röthis und die Partie von RW Rankweil gegen FC Rotenberg mussten wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Die Spiele am Sportlatz Ratz in Röthis und der Rankweiler Gastra sollen nun am kommenden Mittwoch jeweils um 17.30 Uhr nachgetragen werden.

Der Ticker vom Spiel Röthis vs Lauterach

73,5 Stunden später wird das Topspiel aus der VN.at Eliteliga am Sportplatz Ratz im Vorderland von SC Röfix Röthis und Intemann FC Lauterach angepfiffen. Röthis kann mit dem vierten Sieg in Serie auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken, Lauterach bleibt auch im Falle einer Niederlage an der Tabellenspitze. Für den in der Winterübertrittszeit abgewanderten Goalgetter Marco Wieser (21) zum FC Dornbirn hat Röthis von den Rothosen dafür „Flügelflitzer“ Aaron Fontain (19) auf Leihbasis bekommen. Allerdings verletzte sich das Talent im letzten Testspiel und konnte im Frühjahr seine Stärken im Röthner Dress noch nicht präsentieren. Fontain hat nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk erst jetzt mit dem Lauftraining gestartet und wird erst in zwei, drei Wochen sein Debüt bei den Vorderländern geben. Sportlich hat Röthis keine Sorgen, vielmehr sind es infrastruktureller Natur. In den letzten Jahren gehörte das Hauptspielfeld am Sportplatz Ratz zu den besten in Vorarlberg. Schon das letzte Heimspiel gegen Wolfurt im Grunddurchgang wurde vom Hauptplatz auf den Nebenplatz an der Ratz getan und dort ausgetragen. Jetzt haben Untersuchungen auf dem Hauptplatz in Röthis ergeben, dass auf der oberen Spielhälfte Nähe Platzuhr die Drainage kaputt ist und daher die Wassermengen nicht mehr ordnungsgemäß abrinnen können. Sobald es die Platzverhältnisse und das trockene Wetter zulassen wird das Spielfeld an der Ratz kurzfristig provisorisch saniert