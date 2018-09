Historisches Kalenderblatt vom 9. September

Unter Sonntag, 9. September, dem 252. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1813 – Zwischen Russland, Österreich und Preußen wird die “Heilige Allianz” gegen Kaiser Napoleon I. abgeschlossen. Am 3. Oktober schließt Kaiser Franz II. in Teplitz auch einen Vertrag mit Großbritannien. Damit entsteht ein Bündnis gegen Frankreich.

1943 – Alliierte Truppen landen in der Bucht von Salerno und in Tarent.

1968 – In Newport wird das bis dahin größte Kriegsschiff der Welt, die “John F. Kennedy”, in Dienst gestellt.

2003 – Bei zwei Selbstmordanschlägen palästinensischer Extremisten in Israel kommen in einem Bus und einem Cafe 15 Menschen ums Leben.

2013 – Wende im Syrien-Konflikt in letzter Minute: Nachdem US-Präsident Obama in dieser Frage sowohl international als auch zu Hause zunehmend isoliert seit Wochen für einen Militärschlag gegen Syrien wirbt, überwindet Russland mit einer überraschenden Initiative das Patt: Die Regierung in Damaskus soll ihr Chemiewaffenarsenal unter internationale Kontrolle stellen und vernichten. Staatschef Assad stimmt zu, ein US-Angriff ist damit vorerst vom Tisch – auch, als die UNO-Experten in Syrien wenige Tage später von klaren Beweisen für einen Einsatz des Giftgases Sarin sprechen.