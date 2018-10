Historisches Kalenderblatt vom 9. Oktober

Unter Dienstag, 9. Oktober, dem 282. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

768 – Nach dem Tod ihres Vaters Pippin treten Karlmann und Karl (der Große) die Nachfolge des Frankenkönigs in der südlichen bzw. nördlichen Reichshälfte an. (771 stellt Karl nach dem Tod seines Bruders die Einheit wieder her).