Historisches Kalenderblatt vom 9. November

Unter Freitag, 9. November, dem 313. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1848 – In Wien wird der linke Paulskirchen-Abgeordnete Robert Blum, Führer der liberalen Bewegung in Sachsen, standrechtlich erschossen. Diese Hinrichtung besiegelt den Bruch der erfolgreichen österreichischen Gegenrevolution mit der deutschen Nationalversammlung in Frankfurt am Main.