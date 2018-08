Historisches Kalenderblatt vom 9. August

Unter Donnerstag, 9. August, dem 221. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1673 – Die Holländer erobern das am 8.9.1664 von den Briten besetzte Neu-Amsterdam (New York) zurück, treten die Kolonie aber 1674 endgültig an Britannien ab.

1918 – Sechs italienische Flugzeuge überfliegen am Vormittag Wien und werfen Zehntausende Flugzettel ab. An Bord einer der Maschinen befindet sich der Dichter Gabriele d’Annunzio. Die Bevölkerung wird aufgerufen, sich gegen ihre “blinde, starrköpfige und grausame Regierung” zu erheben, “die euch weder Brot noch Frieden zu geben vermag”.

1943 – Der vom deutschen Naziregime wegen “Wehrkraftzersetzung” zum Tod verurteilte katholische Kriegsdienstverweigerer Franz Jägerstätter, ein Innviertler Bauer und Mesner aus St. Radegund, wird in Brandenburg enthauptet. Aus christlicher Überzeugung hatte der Österreicher den Dienst in der deutschen Wehrmacht verweigert. (Das Todesurteil wird 1997 vom Berliner Landgericht für aufgehoben erklärt).

1993 – Thronbesteigung des neuen belgischen Königs Albert II., der im Beisein seiner Gemahlin Paola und der Witwe seines Bruders und Vorgängers Baudouin I., Fabiola, vor den beiden Kammern des Parlaments in Brüssel den konstitutionellen Eid leistet. Baudouin war am 31.7. während eines Spanien-Urlaubs plötzlich verstorben.

2013 – Zwölf Jahre Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, so lautet das nicht rechtskräftige Urteil am Wiener Landesgericht für einen 26-jährigen Dornbirner. Der Mann hatte an einem Dezemberabend 2012 während der Rushhour eine junge Frau in einem ansonsten leeren U-Bahnwaggon geschlagen, bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und vergewaltigt.