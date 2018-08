Historisches Kalenderblatt vom 8. August

Unter Mittwoch, 8. August, dem 220. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1588 – In einer Serie von Seeschlachten schlägt die britische Flotte unter Admiral Lord Charles Howard of Effingham und Sir Francis Drake die spanische Armada im Ärmelkanal.

1813 – Ultimatum des österreichischen Kanzlers Fürst Metternich an den französischen Kaiser Napoleon I. nach dessen Niederlage in Russland. Nachdem er Napoleons Ehe mit Erzherzogin Marie Louise, der Tochter von Kaiser Franz I., herbeigeführt hatte, änderte Metternich seine Politik, um die Wiederherstellung des europäischen Gleichgewichts zu erreichen.

1918 – Entscheidende deutsche Niederlage an der Westfront (Schlacht von Amiens). Die deutschen Stellungen zwischen Amiens und Saint-Quentin werden von Truppen der Alliierten in einer Großoffensive überrannt. 16.000 deutsche Soldaten geraten innerhalb von zwei Stunden in Gefangenschaft. (Zur Unterstützung der deutschen Verbündeten werden sechs österreichisch-ungarische Divisionen von der Italienfront an die Westfront verlegt.)