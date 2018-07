Historisches Kalenderblatt vom 8. Juli

Unter Sonntag, 8. Juli, dem 189. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1908 – Als erster weiblicher Passagier nimmt die französische Bildhauerin Therese Peltier an einem Flug teil.

1918 – An der österreichischen Front in Albanien greifen Italiener und Franzosen massiv an und erzielen einen Durchbruch.