Historisches Kalenderblatt vom 8. Dezember

Unter Samstag, 8. Dezember, dem 342. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1793 – Marie Jeanne Gräfin Du Barry, ehemalige Mätresse des französischen Königs Ludwig XV., wird nach ihrer Verurteilung durch ein Revolutionstribunal in Paris hingerichtet.

1813 – Ludwig van Beethoven dirigiert in Wien die Uraufführung seiner Symphonie Nr. 7, A-Dur, Op. 92. Sein Orchesterwerk “Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria” op. 91 wird ebenfalls uraufgeführt.

1863 – Mit einem Sieg über den Amerikaner John Heenan wird der Brite Tom King in Woodhurst (Kentucky) erster Boxweltmeister im Schwergewicht.

1913 – In Paris stellt der neue französische Ministerpräsident Gaston Doumergue seine Regierung vor. (1924 wird der Radikalsozialist zum Staatspräsidenten gewählt.)

1923 – Heftige Kritik löst die Uraufführung des Dramas “Baal” von Bert Brecht im Alten Theater in Leipzig aus. Das Stück wird sofort abgesetzt.

1938 – In Kiel läuft der erste und einzige deutsche Flugzeugträger, “Graf Zeppelin”, vom Stapel. Er kommt nie zum Einsatz.

1948 – Die Bundesregierung richtet an die Alliierten eine Note, in der es heißt: “Das gesamte österreichische Volk legt auf das baldige Zustandekommen eines Staatsvertrages allergrößten Wert, da von dessen Abschluss die Aufhebung der Besetzung Österreichs und seiner Teilung in vier Zonen abhängt”.