Historisches Kalenderblatt vom 7. Oktober

Unter Sonntag, 7. Oktober, dem 280. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1848 – Oktoberrevolution in Wien: Kaiser Ferdinand I. flieht mit dem Hof nach Olmütz. Der Reichstag – wegen des Auszugs der rechten Abgeordneten ein von der Linken dominiertes Rumpfparlament – setzt einen “Sicherheitsausschuss” ein, die Arbeiter bilden einen bewaffneten Verband, die “Mobilgarde”.

1943 – In New York wird das Musical “One Touch of Venus” von Kurt Weill uraufgeführt.