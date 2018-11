Historisches Kalenderblatt vom 7. November

Unter Mittwoch, 7. November, dem 311. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1918 – In München wird die seit 1180 herrschende Wittelsbacher-Dynastie gestürzt. Kurt Eisner, Chef der Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD), proklamiert den republikanischen “Freien Volksstaat Bayern”. König Ludwig III. und seine Frau Marie Therese von Österreich-Este flüchten in letzter Minute vor den Spartakisten im Automobil nach Wildenwart im Chiemgau.

1918 – In Petrograd wird Wladimir Majakowskis Drama “Mysterium Buffo” uraufgeführt, in dem das Sowjetsystem verherrlicht wird.

1938 – In Paris erschießt der 17-jährige polnische Jude Herschel Grynszpan, dessen Eltern von den Nazis aus Deutschland vertrieben wurden, den deutschen Legationssekretär Ernst von Rath. Das Attentat auf den Diplomaten liefert den Machthabern in Berlin den Anlass für eine von langer Hand vorbereitete antisemitische Hetzkampagne, die am 9.11. zu landesweiten Pogromen führt. SA-Schlägertrupps zerstören systematisch jüdische Einrichtungen.