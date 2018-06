Historisches Kalenderblatt vom 7. Juni

Unter Donnerstag, 7. Juni, dem 158. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1933 – In Rom paraphieren die Botschafter Englands, Frankreichs und Deutschlands mit Mussolini einen “Vertrag der Verständigung und Zusammenarbeit”.

1933 – In Paris wird Bertolt Brechts “Die sieben Todsünden der Kleinbürger” mit der Musik von Kurt Weill uraufgeführt.

1948 – Eine seit dem 20.4. in London tagende Sechsmächtekonferenz schlägt in den “Londoner Empfehlungen” u.a. die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung in Deutschland und die Bildung einer internationalen Ruhrbehörde vor.