Historisches Kalenderblatt vom 7. Dezember

Unter Freitag, 7. Dezember, dem 341. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1768 – Bei der Einweihung der Waisenhauskirche in Wien gelangt Wolfgang Amadeus Mozarts “Waisenhausmesse” unter dessen Leitung zur Uraufführung.

1923 – Das Internationale Rote Kreuz ruft zu Hilfsmaßnahmen für die Not leidende deutsche Bevölkerung auf.

1933 – Ruben Mamoulians Film “Königin Christine” mit Greta Garbo in der Rolle der schwedischen Monarchin, die auf den Thron verzichtete (1654), wird uraufgeführt.

1953 – Nach dem Rücktritt von David Ben Gurion wird Moshe Sharett israelischer Ministerpräsident. (Ben Gurion kehrt zwei Jahre später an die Spitze der Regierung zurück).

1963 – Die USA räumen ihre Stützpunkte in Marokko.

1983 – In Deutschland wird die rechtsextremistische “Aktionsfront Nationaler Sozialisten” verboten.

1988 – Bei einem Erdbeben in der Sowjetrepublik Armenien kommen mindestens 45.000 Menschen ums Leben. In der Folge kommt es zum ersten Mal während des Kalten Krieges zu humanitären Hilfsmaßnahmen westlicher Organisationen in der Sowjetunion.