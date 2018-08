Historisches Kalenderblatt vom 7. August

Unter Dienstag, 7. August, dem 219. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1258 – Die Stephanskirche in Wien fällt einem Brand zum Opfer. Beim Wiederaufbau wird das Langhaus erhöht und verlängert und die romanische Westempore errichtet.

1743 – Schweden muss im Frieden von Abo große Teile Südostfinnlands an Russland abtreten.

1943 – Sowjettruppen erreichen den Raum 40 Kilometer nördlich von Charkow. Im Mittelabschnitt erzielen sie zwischen Wjasma und Smolensk tiefe Einbrüche in die deutsche Front.

1948 – Ein deutsches Gericht verurteilt den nationalsozialistischen Schriftsteller Hans Zöberlein als ehemaligen Führer einer “Werwolf”-Kompanie zum Tode, weil seine Gruppe in der Nacht vor dem Einmarsch der US-Truppen in Penzberg 16 Einwohner ermordet hatte (Die Strafe wird später in lebenslang Schloss Windsorumgewandelt, 1958 kam Zöberlein frei).