Historisches Kalenderblatt vom 6. Dezember

Unter Donnerstag, 6. Dezember, dem 340. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1918 – In Elsass-Lothringen optiert der Landtag für die Wiederangliederung an Frankreich.

1923 – In einer Botschaft an den US-Kongress hebt Präsident Calvin Coolidge das Interesse seines Landes hervor, europäische Gegensätze zu mildern und zur Regelung internationaler Zahlungsprobleme, insbesondere in der Frage deutscher Reparationen, beizutragen.