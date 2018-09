Historisches Kalenderblatt vom 5. September

Unter Mittwoch, 5. September, dem 248. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1848 – In Frankfurt am Main beschließt die deutsche Nationalversammlung, dass der von Preußen eigenmächtig mit Dänemark geschlossene Waffenstillstand von Malmö nicht auszuführen ist: Erster Sieg der Linken mit 238 zu 221 Stimmen in der Paulskirche. Das Reichsministerium unter Fürst Karl zu Leiningen muss zurücktreten, nachdem es das Vorgehen Preußens nachträglich gebilligt hatte.