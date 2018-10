Historisches Kalenderblatt vom 5. Oktober

Unter Freitag, 5. Oktober, dem 278. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1793 – Der französische Nationalkonvent verfügt rückwirkend die Einführung des Revolutionskalenders. Das “Jahr I” beginnt mit dem ersten Tag der Republik, dem 22. September 1792. (Die neue Zeitrechnung bleibt bis 1805 in Kraft.)

1813 – Britische Niederlage gegen die Amerikaner in der Schlacht am Thames River in Ontario.