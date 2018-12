Historisches Kalenderblatt vom 5. Dezember

Unter Mittwoch, 5. Dezember, dem 339. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1988 – Boris Becker gewinnt erstmals das Masters-Turnier in New York.

1993 – Der Wiener Bürgermeister Helmut Zilk wird bei einem Briefbombenanschlag schwer verletzt, sein Leben durch eine Notoperation gerettet. Der Politiker verliert drei Finger der linken Hand. Weitere Briefbomben an die Grüne Klubobfrau Madeleine Petrovic und den Obmann des slowenischen Artikel-VII-Kulturvereins in der Steiermark, Wolfgang Gombocz, werden rechtzeitig abgefangen.

2013 – Der südafrikanische Nationalheld und Anti-Apartheidkämpfer Nelson Mandela stirbt nach langer Krankheit 95-jährig in seinem Haus in Johannesburg. Südafrika ruft eine Staatstrauer aus, die Gedenkveranstaltungen erstrecken sich über eine Woche. An der zentralen Trauerfeier nehmen rund 90 amtierende und ehemalige Staats- und Regierungschefs teil. Österreich schickt Bundesratspräsident Reinhard Todt, der allerdings erst einen Tag später in Johannesburg eintrifft.