Historisches Kalenderblatt vom 4. Oktober

1808 – In Erfurt endet der vom französischen Kaiser Napoleon I. einberufene Fürstentag. Frankreich gelingt eine Verständigung mit Russland. Dadurch sichert sich Napoleon für seinen Eroberungsfeldzug in Spanien Ruhe im Osten.

1943 – Eine gegen die Juden gerichtete Verhaftungsaktion der nazideutschen Besatzungsmacht in Dänemark schlägt fehl. Die vorgewarnte Bevölkerung kann die Verfolgten verstecken und nach Schweden in Sicherheit bringen.

1958 – Die am 28.9. in einem Referendum mit großer Mehrheit angenommene Verfassung der Fünften Republik tritt in Frankreich und den Territorien der Französischen Gemeinschaft mit Ausnahme von Guinea (das mit “Nein” gestimmt und seine Unabhängigkeit erklärt hat) in Kraft.