Historisches Kalenderblatt vom 4. Juli

Unter Mittwoch, 4. Juli, dem 185. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1918 – Am Grabmal George Washingtons hält US-Präsident Woodrow Wilson eine Rede zum amerikanischen Nationalfeiertag, in der er zur Zerschlagung der autokratischen Herrschaftssysteme aufruft und die Schaffung einer internationalen Friedensorganisation fordert.

1953 – In den polnischen Kohlerevieren kommt es zu Streiks und Protestaktionen gegen Zwangslieferungen an die Sowjetunion.

1958 – In dem vom Bundestag in Bonn beschlossenen Staatshaushalt der Bundesrepublik Deutschland sind die Rüstungsausgaben mit mehr als zehn Milliarden Mark erstmals der größte Ausgabenposten.

1963 – Gegen die Stimmen der ÖVP nimmt der Nationalrat eine gemeinsame Resolution von SPÖ und FPÖ an, in der die Rückkehr von Otto Habsburg, dem zwangsexilierten ältesten Sohn des 1918 entthronten Kaisers Karl I., nach Österreich als “unerwünscht” bezeichnet wird.

2008 – Im BAWAG-Strafprozess werden alle neun Angeklagten schuldig gesprochen. Der frühere BAWAG-Generaldirektor Helmut Elsner wird wegen Untreue, Bilanzfälschung und schweren Betrugs zu 9 1/2 Jahren Haft verurteilt worden. Wolfgang Flöttl bekommt zweieinhalb Jahre. Alle Verurteilten legen Rechtsmittel ein. Am Tag davor war der frühere Chef der New Yorker Brokerfirma Refco, Phillip Bennett, in New York zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.