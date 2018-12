Historisches Kalenderblatt vom 4. Dezember

Unter Dienstag 4. Dezember, dem 338. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1883 – Erste Sitzung im neuerbauten Reichsratsgebäude (Parlament) an der Wiener Ringstraße.

1893 – Am Kohlmarkt brennt die erste elektrische Straßenbeleuchtung Wiens.

1948 – Gründung der “Freien Universität Berlin” in Westberlin.

1963 – Die am 29.9. eröffnete zweite Phase des Zweiten Vatikanischen Konzils wird beendet.

1978 – Bei internen Wahlen unter südafrikanischer Aufsicht setzt sich in Namibia die demokratische Turnhallen-Allianz durch.

1983 – Amerikanische Kampfflugzeuge greifen erstmals syrische Stellungen in Nordlibanon an und verlieren zwei Maschinen.

2008 – Der gebürtige Linzer Thomas Henzinger (45) wird erster Präsident des Institute of Science and Technology Austria (I.S.T. Austria) in Maria Gugging. Der Computerwissenschafter kommt zum Zug, nachdem der Deutsche Tobias Bonhoeffer nach seiner Designierung wieder abgesagt hatte.