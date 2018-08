Historisches Kalenderblatt vom 4. August

Unter Samstag, 4. August, dem 216. Tag des Jahres 201., ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1578 – Der mit seinem Heer in Marokko eingedrungene König Sebastian von Portugal fällt in der Schlacht von Ksar-el-Kebir im Kampf gegen die Mauren.

1903 – Nach fünftägigem Konklave wird im siebenten Wahlgang der Patriarch von Venedig, Kardinal Giuseppe Sarto, zum Nachfolger des verstorbenen Papstes Leo XIII. gewählt. Er nimmt den Namen Pius X. an. (Der österreichische Kaiser Franz Joseph hatte durch den Krakauer Kardinal Jan Puzyna sein Veto gegen die Wahl des Kardinalstaatssekretärs Mariano Rampolla einlegen lassen.)

1978 – Die Europäische Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus tritt in Kraft.

1983 – In Italien wird Bettino Craxi als erster Sozialist nach dem Krieg Ministerpräsident.

1993 – Hunderttausende Belgier und zahlreiche ausländische Staatsoberhäupter nehmen in Brüssel Abschied von König Baudouin, der in der Krypta der Kirche Notre-Dame von Laeken an der Seite seines Vaters Leopold III. zur letzten Ruhe gebettet wird.