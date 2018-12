Historisches Kalenderblatt vom 31. Dezember

Unter Montag, 31. Dezember, dem 365. und letzten Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1893 – In Österreich-Ungarn wird das erste Fußballspiel ausgetragen: In Prag schlägt Viktoria Berlin den Ruderklub Regatta 7:O.

1948 – Die niederländischen Truppen in Indonesien erklären, dass sie ganz Java unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die USA teilen mit, dass die Ereignisse in Indonesien die Teilnahme der Niederlande am Marshall-Plan nicht beeinträchtigen würden.