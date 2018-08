Historisches Kalenderblatt vom 31. August

Unter Freitag, 31. August, dem 243. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1803 – Im Auftrag von US-Präsident Jefferson brechen Meriwether Lewis und William Clark in Pittsburgh auf, um das Gebiet westlich des Mississippi zu erkunden. Die Expedition erreicht Ende 1805 die Pazifikküste.

1848 – Auf Antrag von Hans Kudlich beschließt der österreichische Reichstag Maßnahmen zur Bauernbefreiung: Aufhebung der obrigkeitlichen Gewalt der Grundherren ohne Entgelt. Das Grundentlastungsgesetz wird am 7.9. von Kaiser Ferdinand I. beurkundet.

1848 – Die von Charles Dickens in London herausgegebene Zeitung “Daily News” beginnt mit dem täglichen Abdruck von Wetterberichten.

1888 – Im Londoner Stadtteil Whitechapel beginnt eine Mordserie an Prostituierten. Der Mörder, der seine Opfer bestialisch verstümmelt, unterzeichnet seine Briefe an Scotland Yard mit “Jack the Ripper” und wird nie gefasst. Nach Spekulationen könnte es sich um den Herzog von Clarence, Enkel von Königin Viktoria, gehandelt haben.