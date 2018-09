Historisches Kalenderblatt vom 30. September

Unter Sonntag, 30. September, dem 273. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1888 – In Wien-Währing wird der Türkenschanzpark der Öffentlichkeit übergeben.

1918 – Britische Truppen rücken in Damaskus ein. Der Haschemiten-Fürst Faisal, Anführer des arabischen Aufstands gegen die Türken, beansprucht die Stadt für seinen Vater Hussein Ibn Ali, Großscherif von Mekka, der sich 1917 zum König von Arabien ausrufen ließ.

1938 – Adolf Hitler und Neville Chamberlain versichern in einer gemeinsamen Erklärung in München, ihre Völker würden niemals mehr Krieg gegeneinander führen. Unter dem Druck der Briten und Franzosen nimmt Prag das Münchner Abkommen an. Polen und Ungarn erheben Anspruch auf tschechoslowakische Gebietsteile.