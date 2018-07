Historisches Kalenderblatt vom 30. Juli

Unter Montag, 30. Juli, dem 211. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

2008 – Nach jahrelanger Flucht wird der am 21. Juli verhaftete bosnische Serbenführer Radovan Karadzic dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag übergeben. Nach einem wiederaufgehobenen Teilfreispruch 2013 und einer Verurteilung in erster Instanz zu 40 Jahren Haft, ging Karadzic in Berufung. Die Urteile aus dem Berufungsprozess, der im April 2018 startete, sind noch ausständig. (Stand 11.7.2018).