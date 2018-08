Historisches Kalenderblatt vom 30. August

Unter Donnerstag, 30. August, dem 242. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1483 – In Frankreich besteigt Karl VIII. von Valois nach dem Tod seines Vaters Ludwig XI. den Königsthron.

1528 – Die französische Armee von König Franz I. kapituliert in Aversa in Süditalien und wird aus Neapel und Genua vertrieben.

1898 – In dem nicht realisierten geheimen “Angola-Abkommen einigen sich Briten und Deutsche über die Aufteilung des portugiesischen Kolonialbesitzes in Afrika.

1918 – Lenin wird bei einem von der sozialrevolutionären Agentin Fanija Kaplan verübten Revolverattentat in Moskau schwer verwundet.

1933 – Ein Nazi-Kommando ermordet den deutschen Kulturphilosophen Theodor Lessing in dessen Exilort Marienbad in der Tschechoslowakei.

1933 – Nach dem Zusammenschluss der fünf größten Fluggesellschaften Frankreichs wird die “Air France” gegründet. Am 7. Oktober beginnt der Flugbetrieb am Flughafen Paris-Le Bourget.

1948 – In Wroclaw (Breslau) in Polen tritt der “Weltkongress der Kulturschaffenden für den Schutz des Friedens” mit Delegierten aus 46 Ländern zusammen und wählt den französischen Atomphysiker Frederic Joliot-Curie zum Vorsitzenden.

1963 – Zwischen dem Weißen Haus in Washington und dem Moskauer Kreml wird aufgrund einer zwischen US-Präsident Kennedy und dem sowjetischen Partei- und Regierungschef Chruschtschow getroffenen Vereinbarung eine ständig einsatzbereite Fernschreibverbindung eingerichtet. Sie soll im Fall einer plötzlichen militärischen Krise eine unmittelbare Verständigung zwischen den beiden wichtigsten Machtzentralen ermöglichen.

1973 – Nach dreieinhalbjähriger Bauzeit wird in Istanbul die 1.560 Meter lange Bosporus-Brücke, die den europäischen mit dem asiatischen Teil der Stadt verbindet, feierlich für den Verkehr freigegeben.

1993 – König Hassan II. von Marokko weiht die seinen Namen tragende Große Moschee von Casablanca ein, die 25.000 muslimischen Gläubigen Platz bietet. Vom 200 Meter hohen Minarett leuchtet nachts ein Laserstrahl in Richtung Mekka.

2008 – Mit einer Milliarden-Entschädigung für die Kolonialzeit schlägt Italien in den Beziehungen zu Libyen ein neues Kapitel auf. Ministerpräsident Silvio Berlusconi unterzeichnet in Tripolis ein Abkommen über die Zahlung von 3,4 Milliarden Euro in Form von Projektinvestitionen.