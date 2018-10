Historisches Kalenderblatt vom 3. Oktober

Unter Mittwoch, 3. Oktober, dem 276. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1913 – Der Film “Die Insel der Seligen” in der Regie von Max Reinhardt wird in Berlin uraufgeführt.

1918 – Die österreichische Sozialdemokratie befürwortet Verhandlungen zur Umwandlung Österreich-Ungarns in eine “Föderation freier nationaler Gemeinwesen”.

1918 – Der deutsche Kaiser Wilhelm II. ernennt Prinz Max von Baden zum Reichskanzler. Dieser richtet noch am selben Tag ein Waffenstillstandsersuchen an US-Präsident Woodrow Wilson. (Die Regierungszeit des Prinzen endet bereits am 9.11.)