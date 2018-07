Historisches Kalenderblatt vom 3. Juli

Unter Dienstag, 3. Juli, dem 184. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1608 – Der französische Entdecker Samuel de Champlain gründet am Sankt-Lorenz-Strom die Stadt Quebec als Metropole des französischen Kolonialreiches in Nordamerika. (ab 1759 im Besitz Großbritanniens).

1863 – In der Schlacht bei Gettysburg in Pennsylvania wird die Armee der konföderierten Südstaaten unter General Lee von den Unionstruppen der Nordstaaten geschlagen: Wende im Sezessionskrieg.

1918 – Artilleriebeschuss zwischen Italienern und Österreichern an der Brenta und Piave; fortdauernde italienische Angriffe an der Südtirolfront.

1928 – Dem Engländer John Logie Baird gelingt in London erstmals die Übertragung eines Fernsehbildes in Farbe.

1973 – In Helsinki beginnt die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE).

1988 – Ein iranisches Verkehrsflugzeug vom Typ “Airbus” mit 290 Menschen an Bord wird über dem Persischen Golf von einer vom US-Kriegsschiff “Vincennes” gestarteten Rakete abgeschossen. Teheran droht mit Rache. In einem US-Untersuchungsbericht ist von “menschlichem Versagen” die Rede.

2013 – Die ägyptische Armee setzt Präsident Mohammed Mursi ab, nachdem dieser eine Frist der Militärs, einen Ausweg aus der Krise zu finden, verstreichen ließ. Millionen Menschen hatten in den Tagen zuvor auf den Straßen Mursis Rücktritt gefordert. Armeechef Mohammed al-Sisi kündigt Neuwahlen an und bekräftigt, die Armee wolle nicht an der Macht bleiben. Was sie allerdings will, ist das Brechen der Macht der Muslimbruderschaft: In den folgenden Wochen und Monaten werden Proteste der Mursi-Unterstützer brutal niedergeschlagen, Hunderte Menschen kommen dabei ums Leben. Mursi und die Führer der Muslimbrüder werden verhaftet und unter Anklage gestellt.