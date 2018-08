Historisches Kalenderblatt vom 3. August

Unter Freitag, 3. August, dem 215. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1778 – Mit Antonio Salieris “Europa riconosciuta” wird die Mailänder Scala (“Teatro alla scala”/Treppentheater) nach nur eineinhalbjähriger Bauzeit eröffnet. Das von dem Architekten Giuseppe Piermarini an der Stelle der Kirche Santa Maria della Scala erbaute Opernhaus mit 146 Logen in sechs Rängen bietet Platz für 3.600 Besucher. (1943 teilweise zerstört, 1946 in alter Gestalt wiederaufgebaut).

2003 – Ganz Europa leidet unter einer Hitzewelle. In Portugal toben zahlreiche Waldbrände, in Mitteleuropa steigt das Thermometer auf 37 Grad.

2003 – Die Episkopalkirche in den Vereinigten Staaten wählt erstmals einen bekennenden homosexuellen Priester zum Bischof. Gene Robinson soll eine Diözese im nordöstlichen US-Bundesstaat New Hampshire übernehmen.

2008 – Der Sowjetdissident und Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn stirbt im Alter von 89 Jahren in Moskau an Herzversagen. Als sein Hauptwerk gilt der “Archipel Gulag” (1973), in dem er den stalinistischen Terror in der Sowjetunion darstellt.