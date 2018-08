Historisches Kalenderblatt vom 29. August

Unter Mittwoch, 29. August, dem 241. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1533 – Trotz Zahlung eines hohen Lösegeldes wird Atahualpa, der letzte Inka-Kaiser, auf Befehl des spanischen Eroberers Francisco Pizarro stranguliert, der ihn im November 1532 in Cajamarca (Nordperu) in seine Gewalt gebracht hatte.

1918 – An der Westfront greifen die Franzosen mit starken Kräften die Deutschen an der Aisne an.

1938 – Die seit dem 18. Jahrhundert in der Wiener Schatzkammer aufbewahrten Reichskleinodien (die Herrschaftsinsignien der Kaiser und Könige des Heiligen Römischen Reiches) werden auf Weisung Adolf Hitlers nach Nürnberg gebracht, wo sie in der Katharinenkirche ausgestellt werden. 1945 werden sie in einem Bunker in Nürnberg gefunden und 1946 zurück nach Wien in die Hofburg gebracht.