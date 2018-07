Historisches Kalenderblatt vom 28. Juli

Unter Samstag, 28. Juli, dem 209. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1858 – In Indien führt der britische Kolonialbeamte William Herschel den Handflächenabdruck mit Tinte ein. Zur Verbrechensaufklärung werden Fingerabdrücke polizeilich erstmals 1891 verwendet (Daktyloskopie).

1913 – “Zweiter Balkankrieg”. In Bukarest beginnt die Friedenskonferenz der am zweiten Balkankrieg beteiligten Staaten Griechenland, Rumänien, Serbien und Bulgarien. Die Verhandlungen werden am 10. August mit dem sogenannten “Frieden von Bukarest” abgeschlossen.