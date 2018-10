Historisches Kalenderblatt vom 27. Oktober

Unter Samstag, 27. Oktober, dem 300. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1848 – In der Frankfurter Paulskirche stimmt eine starke Mehrheit der Nationalversammlung für eine “großdeutsche” Lösung: Die multinationale Habsburgermonarchie soll in einen dem künftigen Reich zugehörigen und einen “reichsfremden” Teil aufgegliedert werden.

1858 – Roland H. Macy eröffnet an der New Yorker 6th Avenue ein Galanteriewarengeschäft. Später wurde R.H. Macy und Co. Inc. das größte Kaufhaus der Welt.