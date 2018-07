Historisches Kalenderblatt vom 27. Juli

Unter Freitag, 27. Juli, dem 208. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

2013 – Nach einer Gewinnwarnung bei Siemens muss Konzernchef Peter Löscher seinen Posten räumen. Der Kärntner wird am 31. Juli im Aufsichtsrat vorzeitig ausscheiden, so das Unternehmen. Löscher verlässt das Unternehmen nach sechs Jahren an der Spitze schließlich einvernehmlich. Er scheiterte an zu ehrgeizigen Zielen, die angekündigte operative Rendite von 12 Prozent 2014 ließ sich trotz harter Sparprogramme nicht halten. Ende September muss auch Personalchefin Brigitte Ederer (57) vorzeitig ihren Hut nehmen. Der Vertrag der ehemaligen österreichischen Staatssekretärin wäre eigentlich noch bis Mitte 2015 gelaufen. Ederer soll letztlich am Widerstand der deutschen Gewerkschaft IG Metall gescheitert sein. Dem dann ausgerufenen Sparprogramm fallen weltweit 15.000 Stellen zum Opfer. Die Arbeitsplätze werden 2013 und 2014 abgebaut. In Österreich streicht der Konzern bis zu 100 Stellen, was jedoch laut Firmenangaben weniger mit dem konzernweiten Sparprogramm zu tun hat, sondern mehr mit konjunkturell bedingten Gründen.