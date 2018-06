Historisches Kalenderblatt vom 26. Juni

Unter Dienstag, 26. Juni, dem 177. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1848 – Junischlacht in Paris: Der von der Nationalversammlung zum Militärdiktator ernannte Kriegsminister Louis-Eugene Cavaignac lässt einen am 24.6. ausgebrochenen Arbeiteraufstand blutig niederschlagen.

2008 – Knalleffekt in der Europapolitik: Die SPÖ-Spitze mit Alfred Gusenbauer und Werner Faymann kündigt in einem Leserbrief an die “Kronen Zeitung” an, künftig bei wesentlichen EU-Vertragsänderungen in Österreich eine Volksabstimmung durchführen zu wollen.