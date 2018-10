Historisches Kalenderblatt vom 24. Oktober

Unter Mittwoch, 24. Oktober, dem 297. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1273 – Nach seiner Wahl durch die Kurfüsten wird Rudolf I., Stammvater der Habsburger, in Aachen zum König gekrönt.

1648 – Der in Münster (mit den Franzosen und deren Verbündeten) und Osnabrück (mit den Schweden) unterzeichnete Westfälische Friede beendet den Dreißigjährigen Krieg und schafft die staatsrechtliche Grundlage des Reichs bis zu dessen Auflösung im Jahr 1806. Die protestantische Konfession wird als gleichberechtigt anerkannt. Die europäischen Mächte ratifizieren die Unabhängigkeit der Vereinigten Niederlande und der Schweiz.

1918 – In Fiume (Rijeka) meutert das 79. Infanterieregiment.

1938 – In Rostock stirbt 68-jährig der in der Nazizeit verfemte Bildhauer, Grafiker und Autor Ernst Barlach.

1948 – In seiner Villa in Bad Ischl stirbt der Operettenkomponist Franz Lehar. Zu seinen am häufigsten aufgeführten Werken gehören “Die lustige Witwe” (1905) und “Land des Lächelns” (1929).