Historisches Kalenderblatt vom 24. November

1848 – Heftige Straßenkämpfe in Erfurt zwischen preußischen Truppen und Aufständischen. Über die thüringische Stadt wird der Belagerungszustand verhängt. Zwanzig Aufständische werden bei Feuergefechten getötet, sieben hingerichtet.

1903 – In Max Reinhardts Neuem Theater wird das Schauspiel “So ist das Leben” von Franz Wedekind uraufgeführt.

1918 – In Agram (Zagreb) wird der Zusammenschluss der Kroaten mit den Serben und Slowenen zu einem südslawischen Königreich unter der serbischen Dynastie Karadjordjevic proklamiert.

1938 – Gegen die Berliner Uraufführung von Werner Egks Oper “Peer Gynt” nach dem gleichnamigen Drama von Henrik Ibsen agitiert die von den deutschen Nazimachthabern gleichgeschaltete Presse: Scharf verurteilt werden alle Einflüsse der so genannten “Negermusik”.

1938 – In Polen werden durch ein “Staatsschutzgesetz” alle freimaurerischen Organisationen verboten.

1963 – Der des Mordes an US-Präsident John F. Kennedy beschuldigte Lee Harvey Oswald wird in Dallas (Texas) bei der Überstellung in das Gefängnis aus nächster Nähe von dem Bar- und Nachtklubbesitzer Jack Ruby erschossen. Dieser war Polizeispitzel und hatte Kontakt zur organisierten Kriminalität.