Historisches Kalenderblatt vom 24. Juli

Unter Dienstag, 24. Juli, dem 205. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1918 – Wegen der angespannten Ernährungssituation erlaubt die Statthalterei in Innsbruck in einem Erlass das Fangen und den Verzehr von Spatzen.

1923 – Im Frieden von Lausanne erkennen die Entente-Mächte die Unabhängigkeit und Souveränität der Türkei an, die den Dodekanes an Italien und Zypern an Großbritannien abtreten muss.