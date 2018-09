Historisches Kalenderblatt vom 23. September

Unter Sonntag, 23. September, dem 266. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1913 – Der französische Pilot Roland Garros überfliegt als erster Mensch das Mittelmeer. Er startet von Sankt Raphael nahe Toulon und landet in der Nähe von Tunis.

1938 – Staatspräsident Edvard Benes ordnet die Generalmobilmachung der tschechoslowakischen Armee an.

1963 – Uraufführung des Filmdramas “Das Schweigen” von Ingmar Bergman in Stockholm. Das Werk führt wegen der offenen Darstellung sexueller Handlungen zu einem der größten Filmskandale der damaligen Zeit und löst eine Zensurdebatte aus.

1973 – In Argentinien wird Ex-General Juan Domingo Peron nach 18 Jahren im Exil wieder zum Präsidenten, seine dritte Frau Maria Estela (Isabel) zur Vizepräsidentin gewählt.

1988 – Papst Johannes Paul II. bekräftigt, dass Frauen in der katholischen Kirche nicht zum Priesteramt zugelassen werden können.

1993 – In Südafrika wird ein ethnisch gemischter Exekutivrat gebildet, der bis zu den ersten allgemeinen Wahlen 1994 und der definitiven Beseitigung des Apartheidsystems die Regierung kontrollieren soll.

2008 – Bei einem Amoklauf an einer Berufsschule in Kauhajoki erschießt ein 22-jähriger Schüler zehn Menschen und tötet sich danach selbst. Es ist dies der zweite Amoklauf in einer Schule Finnlands innerhalb eines Jahres.