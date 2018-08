Historisches Kalenderblatt vom 23. August

Unter Donnerstag, 23. August, dem 235. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1268 – Herzog Konradin von Schwaben, der letzte Staufer, wird bei Tagliacozzo von Karl von Anjou geschlagen und gefangen genommen. (Am 29.10. nach einem Scheinprozess in Neapel enthauptet).

1923 – Der Finne Paavo Nurmi stellt in Stockholm in einem Rennen zwei Weltrekorde auf: Er läuft die Meile in 4:10 Minuten und passiert die 1500-Meter-Marke in 3:53 Minuten.

1968 – In Moskau trifft der tschechoslowakische Staatspräsident Ludvik Svoboda zu Gesprächen mit der sowjetischen Führung ein. Am 24. darf auch Parteichef Alexander Dubcek, den die sowjetischen Truppen in Prag festgenommen hatten, an den Verhandlungen teilnehmen, in deren Verlauf sich die CSSR-Führungsspitze dem sowjetischen Diktat beugen muss.