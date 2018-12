Historisches Kalenderblatt vom 22. Dezember

Unter Samstag, 22. Dezember, dem 356. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1793 – In der Schlacht bei Reichshofen schlägt die französische Moselarmee die Österreicher unter General Graf Wurmser.

1808 – In Wien werden Ludwig van Beethovens Sinfonien Nr. 5, c-Moll, und Nr. 6, F-Dur (Pastorale) uraufgeführt.

1933 – Vom deutschen Reichsgericht in Leipzig wird im Reichstagsbrandprozess der Niederländer Marinus van der Lubbe zum Tode verurteilt. Freigesprochen werden der kommunistische Reichstagsabgeordnete Ernst Torgler sowie die Bulgaren Georgi Dimitrow (Komintern-Generalsekretär), Blagoi Popow und Wassil Tanew.

1953 – Friedrich Dürrenmatts Komödie “Ein Engel kommt nach Babylon” wird in München uraufgeführt.

1963 – Der griechische Passagierdampfer “Lakonia”, welcher sich auf einer Weihnachtskreuzfahrt befindet, gerät vor der Insel Madeira in Brand. Von den 1.032 Passagieren und Besatzungsmitgliedern kommen 128 Menschen ums Leben.

1988 – Bei der UNO in New York unterzeichnen die Außenminister Angolas, Kubas und Südafrikas ein Abkommen, das den Bürgerkrieg und ausländische Interventionen in Angola beenden und die Unabhängigkeit Namibias einleiten soll.