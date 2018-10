Historisches Kalenderblatt vom 21. Oktober

Unter Sonntag, 21. Oktober, dem 294. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1918 – Die deutschsprachigen cisleithanischen Reichsratsabgeordneten der auseinanderbrechenden k.u.k. Monarchie konstituieren sich im Niederösterreichischen Landhaus in der Wiener Herrengasse als Provisorische Nationalversammlung.

1918 – Bei einer Explosion in einer Maschinenfabrik in Dessau (damals Preußen) kommen mehr als 70 Menschen ums Leben.

1923 – In Aachen wird eine “Rheinische Republik” ausgerufen. Der separatistische Putsch bricht nach wenigen Tagen zusammen.

1928 – Mit der Wahl des Verlegers Alfred Hugenberg zum Parteichef setzt sich in der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) der extrem rechte Flügel durch, der von der Schwerindustrie unterstützt wird.

1938 – Japanische Truppen nehmen auf ihrem Eroberungsfeldzug in China die südliche Metropole Kanton (Guangzhou) ein und richten ein Blutbad unter der Zivilbevölkerung an.

1963 – Die UNO-Vollversammlung lehnt die Zuerkennung des chinesischen UNO-Sitzes an die kommunistische Regierung in Peking ab. (Bis 1971 vertritt die 1949 nach Taiwan geflüchtete nationalistische Regierung China in den Vereinten Nationen).