Historisches Kalenderblatt vom 21. Dezember

Unter Freitag, 21. Dezember, dem 355. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte Folgendes verzeichnet:

1813 – Zwischen Schaffhausen und Basel beginnt der Einmarsch der gegen Napoleon verbündeten Truppen in die Schweiz.

1913 – In der Wochenendbeilage der Zeitung “New York World” erscheint erstmals ein Kreuzworträtsel. Es ist von dem britischen Redakteur Arthur Wynne zusammengestellt worden. Ab 1920 erscheinen die ersten Kreuzworträtsel in europäischen Zeitschriften und Zeitungen.

1963 – “Blutige Weihnachten”. Während einer politisch angespannten Lage kommt es zu einem Massaker an türkisch-zyprischen Zivilisten durch zypern-griechische Polizeikräfte. Der Bürgerkrieg beginnt.

1988 – Bei einem Bombenanschlag auf einen Jumbojet der US-Fluggesellschaft Pan Am kommen über Lockerbie in Schottland alle 258 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben. 1991 ergehen in den USA und Großbritannien Haftbefehle gegen zwei Libyer als mutmaßliche Attentäter, deren Auslieferung Libyen verweigert. 2001 wird einer der Männer zu lebenslanger Haft verurteilt, der andere freigesprochen. 2003 übernimmt Libyen offiziell die Verantwortung für den Anschlag und richtet einen Fonds zur Entschädigung der Hinterbliebenen ein.