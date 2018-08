Historisches Kalenderblatt vom 21. August

Unter Dienstag, 21. August, dem 233. Tag des Jahres 2018, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet:

1848 – Der vierte Aufstand in Wien gegen die Herabsetzung der Arbeiterlöhne wird von der Stadtgarde blutig niedergeschlagen. 22 Menschen kommen ums Leben, rund 300 werden verletzt.

1918 – Ein britischer Großangriff auf Arras in Nordfrankreich drängt die deutsche Front erheblich zurück.

1948 – In Pjöngjang wird eine Provisorische Zentralregierung für die Koreanische Demokratische Volksrepublik gebildet.

1968 – Verzweifelt setzt sich die tschechoslowakische Bevölkerung gegen die Warschauer-Pakt-Truppen zur Wehr, die in der Nacht überraschend einmarschiert waren und die führenden Reformpolitiker des “Prager Frühlings” mit Parteichef Alexander Dubcek an der Spitze in ihre Gewalt brachten.